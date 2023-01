Unfall auf A8 bei Augsburg sorgt für Verkehrsbehinderungen

Auf der A8 bei Augsburg hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall ereignet. Mehrere Autos sind darin verwickelt.

Ein Unfall auf der A8 geschah am frühen Dienstagabend gegen 17.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Augsburg-West in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind fünf Fahrzeuge in die Karambolage verwickelt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Unfall auf der A8 bei Augsburg: Stau am Dienstagabend

Wie es aus der Einsatzzentrale heißt, gebe es keine Verletzten, sondern nur Sachschaden. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Es kommt zu Behinderungen im Feierabendverkehr. (ina)