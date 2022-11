Augsburg

09:23 Uhr

Unfall auf der Ackermannstraße sorgt für Stau im Berufsverkehr

Auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen.

Nach einem Unfall auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg ist es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Was bisher bekannt ist.

Es war kurz vor 8 Uhr, mitten im Berufsverkehr, als es am Donnerstag in Augsburg auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße Höhe Reinöhlstraße zu einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto kam. In der Folge bildete sich erheblicher Stau. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, soll der Motorradfahrer, der stadteinwärts unterwegs gewesen war, bei dem Unfall leicht verletzt worden sein. Er kam ins Klinikum. Der beteiligte Autofahrer soll nicht zu Schaden gekommen sein. Details zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt. (fla)

