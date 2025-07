Unfall auf der B17 mit zwei Lkw und einem Kleintransporter

Am Dienstag hat es auf der B17 Höhe Eichleitnerstraße einen Unfall mit drei Autos gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Laut Polizei war ein 60-jähriger Lkw-Fahrer gegen 7.30 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters und dahinter ein 26-jähriger Lkw-Fahrer. Der 60-Jährige musste dann laut Ermittlungen verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies bemerkte der 26-Jährige offenbar zu spät und fuhr in den vor ihm fahrenden Kleintransporter. Dieser wurde wiederrum gegen den Lkw des 60-Jährigen geschoben.

Der 45-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen sowie ein Teil des Beschleunigungsstreifens mussten zur Fahrbahnreinigung für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 26-jährigen Mann. (skro)