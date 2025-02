Unfall in Oberhausen: Sachschaden liegt bei 24.000 Euro

Am Montag gegen 17.30 Uhr hat sich in der Ebnerstraße Ecke Höchstetterstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war eine 33-jährige Autofahrerin in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Ebnerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Autofahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel noch auf zwei weitere Autos geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 24.000 Euro. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 33-Jährige. (klijo)

