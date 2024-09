Unfall zwischen Streifenwagen und Auto

Ein Streifenwagen kollidierte bereits am Freitag mit einem Auto an der Kreuzung Gögginger Straße/Schertlinstraße. Gegen 20.15 Uhr sei der Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen in den Kreuzungsbereich eingefahren und sei dort mit einem 35-jährigen Autofahrer kollidiert. Der Streifenwagen sei laut Polizeibericht durch die Kollision gegen eine Ampel geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Streifenbesatzung und der 35-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Einschätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ziss)