Unfallfahrer in der Innenstadt fährt einfach weiter

Ein parkendes Auto in der Augsburger Mörikestraße ist beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet nach einer Unfallflucht in der Augsburger Innenstadt um Hinweise. Am Dienstag gegen 22 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen parkenden Pkw in der Mörikestraße, Ecke Matthias-Claudius-Straße, so die Polizei. Der Unfallverursacher fuhr offensichtlich einfach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821-323-2110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (eva)