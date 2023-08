Unfallflucht in Pfersee: Autofahrer übersieht offenbar Radfahrer

Ein Radfahrer muss in Augsburg-Pfersee stark bremsen, als ihn ein Autofahrer übersieht. Der Radler stürzt. Wie die Polizei feststellt, ist er erheblich alkoholisiert.

Nach einer Unfallflucht im Stadtteil Pfersee sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr war laut Polizeibericht ein 27 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg im Kobelweg in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Tunnelstraße bog ein bislang unbekannter Autofahrer, der in die selbe Richtung fuhr, nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar den Fahrradfahrer. Dieser musste nach Angaben der Polizei stark abbremsen und stürzte dabei zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Radfahrer fuhr zunächst weiter und wandte sich schließlich an eine Polizeistreife. Die Beamten bemerkten, dass der 27-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, heißt es im Bericht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Autofahrer. Hinweise unter 0821/323-2610.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass auch für Radfahrer eine Promillegrenze herrscht. Für sie liege die Grenze, ab der eine absolute Fahruntüchtigkeit vorliege, nämlich bei 1,6 Promille. Bei einem Verkehrsunfall oder beim Radfahren mit Ausfallerscheinungen mache sich auch ein Radfahrer bereits ab 0,3 Promille strafbar. "Sollten Radfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, kann ihnen die Fahrerlaubnisbehörde diese nach einer Verurteilung wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Rad entziehen", so die Polizei. (ina)