Unfallflucht nach Karambolage auf der B17

Ein Autofahrer schert mit seinem Wagen auf der B17 bei Augsburg so knapp vor einem Lkw ein, dass dessen Fahrer heftig bremsen muss und einen Unfall baut.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf der B17 bei Augsburg am Dienstag einen Unfall verursacht. Laut Polizei war ein 28-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.45 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs, als zwischen den Ausfahrten Königsbrunn-Nord und Inningen plötzlich der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Auto mit viel zu geringem Abstand vor dem Lkw des 28-Jährigen einscherte. "Aufgrund des sofort eingeleiteten Bremsmanövers geriet der Lkw teilweise auf den Seitenstreifen und touchierte einen sich dort befindlichen Sicherungsanhänger", so die Polizei.

Der Autofahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen Kleinwagen handeln, eventuell einen Opel Corsa. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf etwa 11.000 Euro und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (jaka)