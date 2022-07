Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall am 23. Juli.

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde am Samstag, 23. Juli, zwischen 11.30 und 16 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Neuburger Straße 217 abgestellter weißer Opel Corsa angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ vorne links einen Streifschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (bau)