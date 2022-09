Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Lechhausen Zeugen

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen wurden zwei geparkte Autos beschädigt. Der Schaden liegt insgesamt bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei bittet bei einer Unfallflucht im Augsburger Stadtteil Lechhausen um Hinweise. Am Dienstag wurde zwischen 8.45 Uhr und 10.45 Uhr ein schwarzer Kia Rio beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Schleiermacherstraße auf Höhe Hausnummer 12. Ein Unbekannter touchierte offenbar mit seinem Fahrzeug den Kia und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Ebenfalls in Lechhausen ereignete sich eine weitere mutmaßliche Verkehrsunfallflucht, so die Polizei. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, wurde ein blauer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Kreitmayrstraße auf Höhe der Hausnummer 7. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden. (eva)