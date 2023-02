Unfallflucht: Radfahrer stürzt - Autofahrer fährt weiter

Ein 29-jähriger Radfahrer kommt in Augsburg zum Sturz, weil er ausweichen will. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 29-jähriger Radfahrer wollte am Dienstag gegen 19.45 Uhr von der Ulmer Straße links in den Zusmarshauser Weg abbiegen und ordnete sich deshalb zum Abbiegevorgang ein. Ein hinter dem Mann fahrender Pkw-Fahrer wollte den Radfahrer trotzdem überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Radfahrer wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand, geriet hierbei jedoch in die Straßenbahnschienen und kam zu Sturz. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizeibericht fort und entfernte sich vom Unfallort. Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2610 zu melden. (ziss)