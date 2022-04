Rund 2000 Euro Schaden in Oberhausen: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Ein in Augsburg-Oberhausen abgestellter Mercedes wird in der Nacht zum Samstag beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Brandnerstraße geparkten PKW. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes gegen 18 Uhr laut Polizei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (bau)