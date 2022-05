Unfallfluchten in Lechhausen und Pfersee: Polizei sucht Zeugen

In den Augsburger Stadtteilen Pfersee und Lechhausen kommt es jeweils zu Unfallfluchten. Der Schaden ist hoch. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wegen zwei Unfallfluchten bittet die Polizei um Hinweise. Demnach fuhr ein 32-Jähriger am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem weißen Iveco-Kastenwagen auf der Kalterer Straße, als plötzlich ein Auto vom Fahrbahnrand in die Fahrspur des Kastenwagens bog. Der 32-Jährige musste nach links ausweichen, wobei er gegen einen geparkten Audi stieß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Verursacht haben soll den Unfall eine Frau mit Brille, sie soll einen grauen Opel gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 entgegen.

Unfallflucht in Kalterer und Uhlandstraße: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 14 und 17 Uhr, wurde der weiße Opel Agila einer 85-jährigen Seniorin in der Uhlandstraße am rechten Fahrbahnrand beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro, ein Unfallverursacher ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Hinweise unter Tel. 0821/323-2610. (kmax)