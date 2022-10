Unfallfluchten in mehreren Stadtteilen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten im Hochfeld, im Antonsviertel und in Lechhausen.

In mehreren Stadtteilen meldet die Polizei Unfallfluchten. So fuhr im Hochfeld ein 16-jähriger Fahrradfahrer um 14 Uhr auf der Schertlinstraße in Fahrtrichtung Haunstetter Straße und bemerkte zu spät, dass auf Höhe Hausnummer 14 ein blauer Pkw der Marke Mercedes verbotswidrig auf dem Radweg stand. Der Jugendliche fuhr auf das Auto auf und stürzte. Der Fahrer des Pkw stieg laut Polizei aus seinem Fahrzeug aus, half dem 16-Jährigen auf, begutachtete noch den Schaden an seinem Pkw und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Der 16-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 190 Zentimeter groß, schlank, dünnes, lichtes Haar. Er trug eine schwarze Daunenjacke.

In der Imhofstraße im Antonsviertel auf Höhe Hausnummer 60 wurde am Dienstag ein dort in der Zeit von 11 bis 11.50 Uhr abgestellter BMW beschädigt. Laut Polizei stießt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem dort geparkten Pkw zusammen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei hinzuzurufen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Wer zu einem dieser beiden Fälle Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Nummer 0821/323-2710 zu melden.

In Lechhausen schließlich wurde in der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, ein in der Fraunhoferstraße Höhe Hausnummer 38 abgestellter Pkw VW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Der hier entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen.