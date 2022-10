Unfallfluchten mit hohen Schäden: Polizei sucht Zeugen

Die Augsburger Polizei meldet aus den Stadtteilen Oberhausen und Lechhausen Fälle von Unfallflucht. In der Äußeren Uferstraße liegt der Schaden bei 3000 Euro.

In den Stadtteilen Oberhausen und Lechhausen sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden, ohne dass sich der oder die Verantwortliche im Anschluss gemeldet hätten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich ein Vorfall am vergangenen Samstag gegen 5 Uhr: Ein Zeuge beobachtete, wie ein roter Opel Astra von einem vorbeifahrenden weißen Sprinter an der rechten Seite beschädigt wurde. Der Opel stand in der Äußeren Uferstraße auf Höhe der Hausnummer 25. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt Hinweise telefonisch unter 0821/323-2510 entgegen.

Unfallflucht in Äußerer Ufer- und Schillstraße in Augsburg: Polizei ermittelt

Etwas niedriger - im hohen dreistelligen Bereich - liegt der Schaden, der bereits am vergangenen Donnerstag in der Schillstraße verursacht wurde. Zwischen 17 und 19 Uhr parkte ein gelber Skoda Rapid auf Höhe der Hausnummer 35, als er an der linken Seite beschädigt wurde. Hier bittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost um Hinweise, Zeuginnen und Zeugen können sich unter 0821/323-2310 melden. (kmax)