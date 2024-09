Unfallhergang steht nach Zusammenstoß nicht fest

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 61-jährigen Autofahrerin und einem 23-jährigen Autofahrer kam es am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, in der Mühlhauser Straße. Die beiden Autos stießen laut Polizeibericht an der Kreuzung zur Bgm.-Wegele-Straße zusammen. Das Auto der 61-jährigen Frau sei über die Fahrbahn geschleudert und habe einen Ampelmast beschädigt. Der 23-jährige Mann sei mit seinem Auto auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Nachdem der Unfallhergang noch nicht eindeutig feststeht, bittet die Polizei Augsburg Ost um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen unter Telefon 0821/323-2310. (ziss)