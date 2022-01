Augsburg

18:00 Uhr

Ungeimpfte schaffen sich eigene Netzwerke für Jobbörsen, Dating und Anwälte

Protest gegen das Impfen: Demonstrantin bei einer corona-kritischen Kundgebung in Augsburg.

Plus Auf einer Jobbörse für Ungeimpfte suchen Augsburger Unternehmen nach Personal. Nicht nur dort bilden sich spezielle Netzwerke. Einblicke in den Aufbau einer Parallelwelt.

Von Max Kramer

Es sind die gewöhnlichen Phrasen und Schlagworte, bekannt von jedem Stellenmarkt. Mal geht es um eine "verantwortungsvolle und vertrauensvolle Aufgabe", mal sind gute Deutschkenntnisse und eine zeitnahe Verfügbarkeit gefragt, mal wird mit "übertariflicher Bezahlung" und Fortbildungen geworben. Die Online-Plattform, auf der sich Augsburger Unternehmen mit diesen Worten präsentieren, ist jedoch keine Jobbörse wie jede andere. "impffrei.work" richtet sich gezielt an Arbeitssuchende, die nicht gegen Corona geimpft sind, bringt aber gleichzeitig Falschinformationen zur Impfung in Umlauf – und ist so Teil eines Netzwerks von Corona-Kritikern, das auch im Raum Augsburg immer weiter wächst. Für manche geht das weit über die Jobsuche hinaus.

