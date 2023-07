Ungeliebter Hackschnitzel-Bolzplatz an der Schackstraße bleibt

Der Wunsch von Jugendlichen nach einem Kunstrasenfeld in Lechhausen wird nicht erfüllt. Dafür hat die Stadt Augsburg eine Alternative geplant.

Der Spielplatz an der Schackstraße in Lechhausen soll nach Vorstellungen der Stadt erweitert werden. Ausgangspunkt war die Klage von Jugendlichen im Rahmen eines stadtweiten Forums zur Jugendbeteiligung, dass der 2017 gebaute Hackschnitzel-Bolzplatz in dieser Form zu wünschen übrig lasse. Gewünscht wurde ein Kunstrasen, der wegen des hohen Pflegeaufwands und seiner Anfälligkeit für Vandalismus aber nicht infrage kommt. Zudem wollte die Stadt den sechs Jahre alten Bolzplatz aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht wieder umbauen. Auch ein Rasenbolzplatz – früher die Standardlösung – sei problematisch, weil sich die Wiese vor den Toren immer in eine Schlammfläche verwandle.

Hackschnitzel-Bolzplatz an der Schackstraße in Augsburg-Lechhausen bleibt

Die Stadt will nun die mobile Fahrrad-Wellenbahn (Pumptrack) von der Schackstraße in einen anderen Stadtteil verlegen. Auf der frei werdenden Fläche soll ein Multifunktions-Hartplatz entstehen. Darauf habe man sich im weiteren Beteiligungsprozess mit den Jugendlichen geeinigt, so die Stadt. Die nötigen 210.000 Euro hat die Stadt im Haushalt bereits lockergemacht. (skro)