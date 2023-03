Ungewöhnlicher Fund: Historischer Wasserhahn aus Bronze entdeckt

Ein Historischer Wasserhahn wurde bei Bauarbeiten der Stadtwerke entdeckt. Experten erklären, was es mit dem wertvollen Stück auf sich hat und warum es heute so selten ist.

Mehrere Jahrhunderte lang lag er unentdeckt im Boden. Dann wurde der historische Wasserhahn aus Bronze bei Leitungsarbeiten für das Fernwärmenetz der Stadtwerke im Erdreich unter dem Asphalt gefunden. Nach Angaben der Stadt handelt sich um ein kostbares Bronzeobjekt: einen sogenannten Wasserschieber aus dem historischen Holzdeichel-Wassersystem.

Das 30 Kilogramm schwere Objekt war im Herbst unter Beteiligung der Stadtarchäologie geborgen worden. Am Mittwoch wurde die Armatur aus dem 18. Jahrhundert von den Stadtwerken ans Maximilianmuseum übergeben. Sie stammt höchstwahrscheinlich aus der Zeit des Augsburger Stadtbrunnenmeisters Caspar Walter, der 1741 bis 1769 im Amt war. Der Bronzehahn war zur damaligen Zeit ein wichtiges technisches Teil im hochkomplexen Augsburger Wassermanagement-System.

Das Material Bronze war auch bei Dieben begehrt

Wegen ihres Materialwertes wurden solche Armaturen, wenn sie ausgemustert wurden, meist wieder eingeschmolzen. Der Fund habe deshalb Seltenheitswert, hieß es. Kulturreferent Jürgen Enninger sagte, der Hahn sei ein weiterer Beleg für die jahrhundertealte Wertschätzung der Augsburger Stadtbevölkerung für die knappe und wertvolle Ressource Wasser.

Augsburgs weit verzweigtes, unterflur verlegtes Wasserleitungsnetz aus reichsstädtischer Zeit war ein hochkomplexes System. Es bestand aus Holzrohren (Deicheln) und "Hahnen". Während die Deicheln durch eiserne Muffen miteinander verbunden waren, bestanden die "Hahnen" und Verschlüsse aus kostbarer Bronze. Diese Armaturen waren für die Wasserversorgung unentbehrlich, da mit ihnen das Wasser gedrosselt oder Leitungen ganz verschlossen werden konnten. Zur leichteren Wartung waren sie in gemauerten Schächten untergebracht, die mit Deckeln aus Eichenholz abgedeckt waren. Damit diese auch im Winter unter der Schneedecke auffindbar waren, wurden die Standorte der Schächte mit roten Punkten an den benachbarten Hauswänden markiert.

"Die Armaturen wurden in dem von Elias Holl 1601 erbauten städtischen Giesshaus am Katzenstadel gegossen", so Christoph Emmendörffer, Leiter des Maximilianmuseums. Wegen ihres hohen Materialwerts wurden die Buntmetallobjekte wiederverwendet und nach Ende ihrer Nutzung eingeschmolzen. Sie lockten aber auch schon damals Materialdiebe an, die großen Schaden für Menschen und Tiere anrichten konnten. Das ungewöhnliche Fundstück wird künftig in der Modellkammer des Maximilianmuseums zu sehen sein. (eva)