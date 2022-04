Augsburg

06:00 Uhr

Ungewollt ungeschützt: Wie es ist, dem Coronavirus ausgeliefert zu sein

Plus Geimpfte Menschen erkranken selten schwer an Covid. Doch es gibt Augsburger, die sich nicht oder kaum schützen können. Wie geht es ihnen jetzt, da Corona überall ist?

Von Max Kramer

Sie ist eine Schönwetter-Freundin. Nicht, dass sich Sabine Mayer (Name von der Redaktion geändert) nicht auch an regnerischen Tagen um ihre Bekannten kümmern würde. Treffen kann sie sie aber eigentlich nur, wenn die Sonne scheint. Der einzige geschützte Raum ist für sie die frische Luft. Die Augsburgerin ist an ein Leben mit gesundheitlichen Sorgen gewöhnt, an die Arztbesuche, an die Medikamente. Vor gut zwei Jahren, mit Beginn der Pandemie, hat sich ihr Alltag aber in vielen Bereichen noch weiter abgekapselt. Supermarkt-Einkäufe kommen fast nur noch per Lieferservice, Brot holt sie nur in den frühesten Morgenstunden - dann, wenn das Risiko, auf andere Menschen zu treffen, am geringsten ist. Sabine Mayer ist eine der Augsburgerinnen und Augsburger, die ungewollt ungeschützt gegen Corona sind.

