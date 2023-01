Uni Augsburg erhält 1,3 Millionen für internationale Top-Nachwuchsforscher

Über das Elitenetzwerk Bayern bekommen Promovierende aus aller Welt Fördermittel für ihre Wissenschaftskarriere. Eine Augsburger Wissenschaftlerin ist Spezialistin für indigene Restaurants.

Sie untersuchen die Auswirkungen menschlicher Ernährungsgewohnheiten auf die Umwelt, aber auch die Möglichkeiten einer nachhaltigeren Kulinarik. Mit diesem Forschungsziel ist eine junge Forschergruppe der Universität Augsburg nun in einem Programm des Elitenetzwerks Bayern zur Spitzenförderung für herausragende Promovierte aus aller Welt vertreten.

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume sagte, mit diesem Programm wolle man exzellenten Nachwuchsforschenden aus der ganzen Welt eine besondere Startrampe in ihre Wissenschaftskarriere an bayerischen Universitäten bieten. Angegliedert an einen Elitestudiengang oder ein Internationales Doktorandenkolleg, können Nachwuchsgruppenleitungen mit ihren Promovierenden zu einem selbst gewählten Thema forschen. Die Augsburger Wissenschaftler um Gruppenleiterin Sasha Gora werden mit 1,3 Millionen Euro gefördert.

Gora promovierte zu indigenen Restaurants

Gora ist Kulturhistorikerin und Autorin mit den Schwerpunkten Ernährungsgeschichte, Umweltwissenschaften und zeitgenössische Kunst. 2020 promovierte sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Thema Indigene Restaurants im heutigen Kanada, wofür sie 2021 den Bavarian American Academy Dissertation Award erhielt. Basierend auf ihrer Doktorarbeit schreibt sie ihr erstes Buch mit dem Titel "Culinary Claims".

Nachdem sie von 2015 bis 2020 als Lehrbeauftragte am Amerika-Institut der LMU München tätig war, wechselte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Center for the Humanities and Social Change der Ca' Foscari University of Venice. In Venedig initiierte sie ihr aktuelles Forschungsprojekt über kulinarische Reaktionen auf den Klimawandel. 2021 kehrte sie als Dozentin und Redaktionsleiterin an das Rachel Carson Center der LMU München zurück. 2022 war sie Stipendiatin des Programms "The Politics of Food" der Delfina Foundation, London.