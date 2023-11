Uni Augsburg öffnet Klima-Lehrveranstaltungen für die Öffentlichkeit

Im Vorgriff auf die UN-Weltklimakonferenz bietet die Uni Augsburg bis 24. November rund 50 Veranstaltungen rund um das Thema Klima an.

Am 30. November startet die nächste UN-Weltklimakonferenz. Im Vorfeld beteiligt sich die Uni Augsburg an der Public Climate School und bietet für die Öffentlichkeit rund 50 Vorträge, Workshops, Planspiele, Filmvorführungen und interaktive Formate rund um das Thema Klima an. Interessierte können bis Freitag, 24. November, an unterschiedlichen Lehrveranstaltungen teilnehmen - unter anderem wird der Frage nachgegangen "Klimaneutral 2050 in der EU - wie kann das gelingen?" oder "Welche ökologische Auswirkung hat mein Produkt?".

Universität Augsburg will Wissen rund um Klimakrise vermitteln

Das komplette Programm gibt es unter www.uni-augsburg.de. Hinter der Public Cimate School steht eine bundesweite Initiative, die zweimal jährlich an vielen Hochschulen in Deutschland durchgeführt und von Forschenden und Studierenden mitgestaltet wird. Ziel der Uni Augsburg sei es, wissenschaftlich fundiertes Wissen rund um die Klimakrise zu vermitteln und für die damit verbundenen Themen zu sensibilisieren. (nist)

