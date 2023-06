Uni Augsburg: Spitzennoten für Jura, eine Lehrkraft ragt heraus

Im neuen Hochschulvergleich schneidet das Augsburger Jurastudium sehr gut ab. Dozent Sven Großmann macht es spannend, nicht nur mit Exkursionen ins Gefängnis.

Wer an der Uni Augsburg sich für Jura einschreiben will, kann auf gute Studienbedingungen und besondere Angebote hoffen. Im bundesweiten Hochschulvergleich hat die Augsburger Jura-Fakultät sehr gute Bewertungen erzielt. Juradozent Sven Großmann erhielt den Preis für gute Lehre in Bayern. Er sagt: "Ich finde es auch wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass die heute geltenden Gesetze nicht gottgegeben sind, sie sollen lernen, die Gesetze kritisch anzugehen und zu hinterfragen, schließlich ändern sich die Bedürfnisse und Moralvorstellungen einer Gesellschaft mit der Zeit."

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bewertet die Studienbedingungen in einzelnen Fächern an über 300 Hochschulen in Deutschland. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu angeschaut. Laut CHE zeichnen sich die Augsburger Rechtswissenschaften durch Praxisbezug, eine klare Struktur und eine sehr gute Betreuung durch die Lehrenden aus. Das Studienprogramm richte das Augenmerk der Studierenden vom ersten Semester an auf die Abschlussprüfungen, sodass die angehenden Juristinnen und Juristen innerhalb der Regelstudienzeit zum Abschluss kommen und schnell den Berufseinstieg meistern.

Jura bietet studentische Rechtsberatung für arme Mieter

Studiendekan Michael Kubiciel sagt, man eröffne Studentinnen und Studenten zudem einen Blick über den Tellerrand – etwa mit sogenanntem "Moot-Courts". Das sind simulierte Gerichtsverhandlungen. Jurastudenten bekommen einen fiktiven Fall zugeteilt, in dem sie jeweils eine Prozesspartei vertreten müssen. Ein anderes Beispiel ist die studentische Rechtsberatung für bedürftige Mieter oder für Flüchtlinge (Law Clinic). Laut Studierendenvertreterin Franziska Sadzio sind die Schwerpunkte der Ausbildung in Augsburg vielfältig und zeitgemäß – angefangen bei Kriminalwissenschaften, über Medizinrecht, Wirtschaftsrecht bis hin zum Umweltrecht.

Das Lehrteam der Jura-Fakultät gilt als sehr engagiert. Ein Beispiel ist Dozent Sven Großmann. Der Spezialist für Strafrecht und Strafprozessrecht kann sich über den diesjährigen "Preis für gute Lehre" des Bayerischen Wissenschaftsministeriums freuen. Großmann findet es wichtig, Studierende für die Härten und potenziellen Gefahren der staatlichen Strafgewalt zu sensibilisieren. Ein solches Bewusstsein lasse sich nicht allein durch die Lektüre von Gesetzen und Lehrbüchern entwickeln. Nötig seien frühzeitige Einblicke in die juristische Praxis.

Warum Studierende auch ein Gefängnis besuchen

Deshalb organisiert er Exkursionen etwa in die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, zum Landgericht und zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort bekämen angehende Juristinnen und Juristen ein Gefühl dafür, was es in der Realität tatsächlich bedeutet, wenn ein Angeklagter beispielsweise zu "nur" zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird“, sagt er. Juristen müssen darüber hinaus überzeugend argumentieren können. Mehrfach traten von Großmann betreute Augsburger Teams beim bundesweiten Moot Court für Strafrecht an – mit Erfolg.

Bewerbungen fürs Jurastudium ab dem kommenden Wintersemester sind an der Uni Augsburg bis 15. Juli möglich.