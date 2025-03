Uni macht in der „Zwischenzeit“ Mathematik erlebbar

Die Universität Augsburg will Mathematik erlebbar machen. Dafür bietet sie im Pop-up-Laden „Zwischenzeit“ in der Annastraße von 29. März bis 10. April mit AuxQuadrat eine Mathe-Mitmach-Aktion an.

Interessierte jeglichen Alters seien herzlich willkommen, Mathematik an vielen Experimentierstationen zu erleben und ihren Einfluss auf unseren Alltag zu verstehen. Neben dem Erforschen platonischer Körper und komplexer Parkettierungsmuster können sich Besucherinnen und Besucher auch beim Programmieren von Robotern oder dem Bau einer begehbaren Leonardo-Brücke ausprobieren, dem Zufall experimentell auf die Spur kommen oder beim Knobeln Raum und Zeit vergessen, heißt es in einer Pressemeldung.

Vortrag über mathematische Experimente

Am Dienstag, 1. April, um 19 Uhr spricht im AuxQuadrat Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, vielen durch die BR-alpha-Sendung „Mathematik zum Anfassen“ bekannt. Sein Vortrag zu mathematischen Experimenten richte sich vor allem an Studierende und Lehrkräfte der Mathematik. AuxQuadrat ist wochentags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)