Uni-Präsidentenwahl: Augsburger Amtsinhaberin darf weitermachen

Augsburgs Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel wurde zum vierten Mal ins Amt gewählt. Eine neue Regelung machte es möglich.

Nach den alten Regeln einer Amtszeitbegrenzung hätte Augsburgs langjährige Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel nicht mehr antreten dürfen, nach den neuen Regeln wurde die geltende Befristung abgeschafft. Deshalb kann die Amtsinhaberin nun weitermachen. Am Mittwoch wurde Doering-Manteuffel noch einmal ins Präsidentenamt gewählt, wie die Universität am Abend mitteilte.

„Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und das mir damit entgegen gebrachte Vertrauen für eine weitere Amtszeit“, ließ die soeben wieder gewählte Präsidentin mitteilen. In ihre vierte Periode an der Spitze der Universität Augsburg startet sie am 1. Oktober 2023. „Mit Frau Professor Dr. Doering-Manteuffel haben wir eine Präsidentin wiedergewählt, die ihren erfolgreichen Kurs als Hochschul- und Wissenschaftsmanagerin an der Universität Augsburg weiterführen wird“, sagte Roland Jüptner, Vorsitzender des Universitätsrats.

Augsburger Universitätsrat wählte Sabine Doering-Manteuffel erneut zur Präsidentin

Der Universitätsrat, der aus zehn externen sowie zehn universitätsinternen Mitgliedern besteht, wählte auf der Grundlage eines Wahlvorschlags einer Findungskommission. Dieser Findungskommission gehörten die Dekanin und Dekane der acht Fakultäten, jeweils eine Vertreterin und ein Vertreter des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals sowie eine Studierendenvertretung an. Zu den Mitbewerbern von Sabine Doering-Manteuffel bei der Wahl wurde offiziell nichts mitgeteilt. Angeblich soll es mehrere gegeben haben. Auch zum Stimmergebnis teilte die Universität am Abend nichts mit.

Doering-Manteuffel wurde im Jahr 2011 als erste Frau an die Spitze der Universität Augsburg gewählt und damit zugleich auch zur ersten Präsidentin einer staatlichen bayerischen Universität. 2015 und 2019 wurde sie im Amt der Präsidentin der Universität Augsburg bestätigt. Doering-Manteuffel war zudem über zehn Jahre Vorsitzende der Universität Bayern, der Interessenvertretung der elf bayerischen Universitäten, und begleitete in dieser Funktion zuletzt die Entstehung des Hochschulinnovationsgesetzes Bayern (HIG).