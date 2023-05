Uni-Wissenschaftler prüfen: Was bringt der Augsburger Pfandbecher?

Der "Augsburger Becher" soll Augsburgs Müllberge verringern. Forscher untersuchen, welche Wirkung der Pfandbecher hat. Und sie haben eine neue Idee.

Die Idee war einfach, der Erfolg sichtbar: Zur Kanu-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr brachte der Stadtreinigungsbetrieb in Augsburg 25.000 Pfandbecher in den Umlauf, um Müllberge am Eiskanal zu verhindern. Die mit berühmten Köpfen der Region verzierten Getränkebehälter sind nun in einem Modellversuch von einer ganzen Reihe von Kneipen und Restaurants zu haben und werden von diesen Betrieben auch zurückgenommen und gereinigt. „Wir nehmen an, dass dadurch fast 400.000 Einwegbecher eingespart wurden“, erklärt Felix Assies von der Universität Augsburg. Er tüftelt jetzt an Lösungen, damit der Augsburger Becher der Umwelt noch mehr bringt.

Der Wirtschaftsingenieur untersucht Möglichkeiten, fossile Kunststoffe durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen und ihre Menge zudem durch intelligente Kreislaufsysteme zu reduzieren. Der "Augsburger Becher“ war auf diesem Weg nur ein erster Schritt – offenbar ein sehr effektiver: „Nach unseren konservativen Schätzungen wurde jeder Becher mehr als 15 Mal genutzt“, sagt Assies. „Dadurch konnten gegenüber herkömmlichen Einweg-PET-Bechern gut 20 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden.“ Das bedeutet eine Reduktion um 75 Prozent.

Augsburger Becher aus regionalem Bio-Plastik

Assies ist Mitarbeiter im Verbundprojekt Regiocycle. Forschende der Universität versuchen gemeinsam mit sieben weiteren Projektpartnern, den Müllberg mit neuen Ansätzen zu reduzieren. Insgesamt 2,5 Millionen Euro fließen in das Verbundprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. „Wir suchen darin nach innovativen Wegen, die Plastikmüll-Flut einzudämmen“, sagt Forschungsgruppenleiterin Andrea Thorenz. Dazu gehört es auch, die Umweltbelastung dieser Strategien genau zu beziffern – im Fall des Augsburger Bechers von seiner Herstellung bis zu seiner Entsorgung. Danach schneidet das Pfandsystem nicht nur in puncto Klimabelastung sehr gut ab, so die Wissenschaftler, sondern auch im Kampf gegen die weitere Verschmutzung der Meere. Einen weiteren Fortschritt versprechen sich die Forschenden bis 2025.

Zur Kanu-Weltmeisterschaft 2022 in Augsburg wurden 25.000 Pfandbecher in den Umlauf gebracht, um Müllberge am Eiskanal zu verhindern. Foto: Franz Anton

„Momentan bestehen die Mehrweg-Becher noch aus herkömmlichen Kunststoffen auf Erdöl-Basis“, erklärt Thorenz. „Wir möchten sie durch sogenannte Bio-Kunststoffe ersetzen.“ Allerdings nicht durch solche aus Mais oder Zuckerrohr. Die Grundrohstoffe werden häufig aus Brasilien, den USA oder Thailand importiert, dadurch entstehen zusätzliche Emissionen. Die Augsburger Wissenschaftler planen, Bio-Plastik mit regionalen Abfällen der Land- und Forstwirtschaft herzustellen – also etwa aus Stroh oder Rinde. „Dazu haben wir eine Datenbank für sämtliche Landkreise in Baden-Württemberg und Bayern erstellt“, sagt Thorenz. Darin sind die biogenen Rohstoffe aufgeführt, die dort in großen Mengen zur Verfügung stehen und die sich für die Bioplastik-Herstellung nutzen ließen.

Forschung gegen Plastik im Biomüll

Das Becherproblem ist nur eines von vielen, denen sich die Forschenden gemeinsam mit ihren Projektpartnern bis 2025 widmen. Sie untersuchen unter anderem auch, wie man erreichen kann, dass Bürger nicht mehr so viele Plastikprodukte in ihrem Biomüll entsorgen. Unabhängig von seinen Ursachen führt dieses Verhalten zu unschönen Konsequenzen: Viel Plastik bedeutet zum Beispiel, dass der Biomüll nicht mehr kompostiert werden darf, sondern verbrannt werden muss. Denn Mikroplastik verschmutzt auch die Böden.