Uniklinik-Chef Markstaller im Interview: "Es braucht einen Kraftakt"

Plus Klaus Markstaller leitet die Uniklinik Augsburg seit einem Jahr. Ein Gespräch über Umwälzungen, Überraschungen – und Schritte, die für Patienten viel verändern.

Herr Markstaller, seit einem Jahr, seit Sie aus Wien nach Augsburg gewechselt sind, ist dieses Büro Ihr Arbeitsplatz. Was haben Sie hier verändert?



Klaus Markstaller: Das Büro ist neu gestrichen worden, hat einen anderen Fußbodenbelag bekommen, auch hellere Möbel. Die Bilder an der Wand habe ich mitgebracht. Alles ist vielleicht etwas heller und frischer, als es vorher war.

Auffrischen – ist das auch Ihr Ziel für das ganze Haus?



Markstaller: Die Uniklinik steht insgesamt sehr gut da. Aber natürlich finden auch hier große Veränderungen statt, die wir gestalten wollen. Das ist schon mehr als nur "auffrischen".