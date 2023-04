Neues Hightechgerät an der Uniklinik hilft krebskranken Kindern

Die Elterninitiative Lichtblicke spendet eine halbe Million Euro für die Technologie Nanostring, die in Bayern bislang einmalig ist. Wie sie kleinen Patienten hilft.

Von außen ist es ein grauer Kasten, etwa so groß wie ein mittleres Paket. Dieses unscheinbar aussehende Hightechgerät birgt jedoch enorme neue Chancen für krebskranke Kinder im Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Mit der "Nanostring"-Technologie können Mediziner am Uniklinikum Augsburg (UKA) Tumore wesentlich präziser untersuchen als bisher. Nanostring kann zwischen "freundlichen und feindlichen" Zellen im Tumor unterscheiden. Und es kann noch viel mehr.

Die Spende in Höhe von fast halben Million Euro ermöglichte es der Uniklinik, das Gerät des Unternehmens Nanostring und noch ein weiteres anzuschaffen. Das Geld kommt von der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke. "Wir können die Bedeutung, die dieses Gerät für die Krebsforschung an unserem Haus hat, nicht hoch genug einschätzen und sind extrem dankbar", sagt Kinderonkologe Michael C. Frühwald. Der Professor erwartet sich damit deutlich verbesserte Chancen, um Tumorerkrankungen dauerhaft zu beherrschen oder zu heilen. In Deutschland müssen jährlich 2500 Kinder mit Leukämie oder bösartigen Tumoren behandelt werden, an der Uniklinik Augsburg sind es bis zu 80 pro Jahr, dazu fast 3000 erwachsene Krebspatienten, die von dem Gerät ebenfalls profitieren.

Nanostring kann "gute" und "böse" Zellen unterscheiden

Nach Angaben des Herstellers Nanostring in Seattle/USA ist das Universitätsklinikum Augsburg der erste Standort in Bayern mit einem solchen Gerät. "Bösartige Tumore treten nicht unbedingt als Verbund von Tumorzellen allein in Erscheinung", erklärt Professor Frühwald. Vielmehr bestehen sie aus Zellen, die unterschiedliche Eigenschaften erworben haben und so das Immunsystem des erkrankten Patienten umgehen können. Das Nanostring-Gerät kann "gute" und "böse" Zellen im Tumor unterscheiden – und wie sie interagieren. Präzision sei in der Onkologie entscheidend, sagt Professor Bruno Märkl. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume erklärt es so: "Eine Chemotherapie wirkt wie eine Atombombe, Nanostring ist das Laserschwert." Es werde die Versorgung kranker Kinder und Jugendlicher massiv verbessern und die Forschung weiter voranbringen.

Auch Bruno Märkl, Direktor des Instituts für Pathologie und Molekulare Diagnostik, erwartet sich wegweisende Erkenntnisse, um die Wirkung moderner medikamentöser und strahlentechnologischer Therapien weiter zu steigern. Der Professor sagt weiter, die "Augsburg Central BioBank" des Universitätsklinikums habe die wichtige Aufgabe, Tumorproben für die Forschung zu sammeln und zu archivieren. Bislang lagern um die 50.000 Proben bei bis zu minus 180 Grad Celsius in einem Stickstofftank. "Wenn ein an Krebs erkranktes Kind als Spätfolge der Therapie im Erwachsenenalter erneut an Krebs erkrankt, dann kann uns das 15 Jahre zuvor eingefrorene Tumorgewebe Antworten zur damaligen Erkrankung liefern, über die wir ohne die Möglichkeit einer Datenbank für Biomaterial nicht verfügen würden."

50.000 Proben in der "Augsburg Central BioBank"

Die Erforschung von Tumorerkrankungen ist eine der wichtigen Aufgaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Augsburger Universität. Kürzlich wurde das UKA zusammen mit den Partnerkliniken in Würzburg, Erlangen und Regensburg als Spitzenzentrum der Krebsmedizin und auch als Nationales Zentrum für Krebserkrankungen ausgewählt. Bürgermeisterin Marina Wild sagt, die Spitzenforschung der Uniklinik sei gut für den Standort. Für die Eltern sei jedoch vor allem eines wichtig: "Dass es ihren Kindern gut geht." Deshalb sei Anschaffung von Nanostring aus Spendengeldern ein echter Lichtblick.

Die Elterninitiative kümmert sich seit 1985 um die Belange krebskranker Kinder und deren Familien. Sie unterstützt das Schwäbische Kinderkrebszentrum am Uniklinikum intensiv. So konnten mehrere Stellen, vor allem in der psychosozialen Betreuung, geschaffen werden. Weiter fördert die Elterninitiative Forschungsprojekte zur Verbesserung der Krebsbehandlung und finanziert technische Ausstattungen und Geräte. Der Verein sei Spendern und Sponsoren sehr dankbar, um man nach vorne gehen könne, sagt Vorsitzender Gerd Koller. "Es ist für uns sehr wichtig, deutliche Zeichen zu setzen."