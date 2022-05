Uniklinik sanieren oder neu bauen? Für eine Abwägung sind mehr Fakten nötig

Plus Die Frage, ob bei der Augsburger Uniklinik Neubau oder Sanierung der bessere Weg sind, ist nicht neu. Einfach wird keines von beidem.

Solange das Ministerium nicht kund tut, was bei seinen Überlegungen zur Uniklinik Augsburg den Ausschlag für die Sanierung gegenüber dem Neubau gab, ist eine Abwägung schwierig. Beides scheint gleich teuer, wobei eine Sanierung gegenüber dem Neubau erfahrungsgemäß ein höheres Kostenrisiko birgt. Die Argumente für einen Neubau, maßgeschneidert für die Erfordernisse der Zeit, sind nicht von der Hand zu weisen. Im Fall des Münchner Klinikums Großhadern waren sie so überzeugend, dass es dort auf einen Neubau hinausläuft. Interimslösungen und Sanierungsmaßnahmen bei laufendem Betrieb, die sich womöglich 15 Jahre hinziehen, sind unerfreulich für alle Beteiligten, gerade in einer lebenswichtigen Infrastruktur wie einem Krankenhaus.

