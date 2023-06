Uniklinik-Spezialisten erhalten Top-Platzierung bei internationalem Ranking

In einer renommierten internationalen Rangliste landet die Gastroenterologie am Uniklinikum Augsburg (UKA) auf Platz 37. Auch KI leistet dabei einen Beitrag.

Es ist eine lange Liste renommierter medizinischer Einrichtungen, die das US-amerikanische Magazin Newsweek da aufgestellt hat. Das University College in London steht da, das University Hospital of Tokio, auch das UMC in Amsterdam. Vor all diesen Häusern landet aber: die Uniklinik Augsburg. Oder genauer: die III. Medizinische Klinik. Die Gastroenterologie, die dort beheimatet ist, zählt laut Newsweek zu den besten der Welt.

Grundlage der Untersuchung sind Zahlen des weltweiten Forschungsunternehmens Statista. Für seine Untersuchung von Krankenhäusern nahm es zusammen mit Newsweek verschiedene Fachrichtungen genauer in den Blick, etwa auch Kardiologie, Neurologie oder Urologie. Während die Augsburger Uniklinik in den anderen Ranglisten nicht vertreten ist, landet sie im Bereich Gastroenterologie – er beschäftigt sich mit Krankheiten des Verdauungsapparats – weltweit auf Rang 37.

Helmut Messmann leitet die III. Medizinische Klinik am Uniklinikum Augsburg (UKA). Foto: Uniklinik Augsburg

Gastroenterologie am Uniklinikum Augsburg zählt zu den besten der Welt

Mit jährlich 16.000 gastroenterologischen Eingriffen ist die Uniklinik nach eigener Auskunft deutschlandweit Spitzenreiter. Das Spektrum ist dabei breit, wie Helmut Messmann, Direktor der III. Medizinischen Klinik, betont. Beispiel Krebs: „Gastrointestinale Tumoren fragen nicht nach Alter, Geschlecht oder Herkunft. Das kann wirklich jeden treffen“, sagt er. Seine Patienten kämen aus ganz Deutschland nach Augsburg. Durch den hohen Grad an Spezialisierung könne man sich in Diagnostik und Therapie ständig weiter verbessern.

Ein Beispiel dafür seien Schluckstörungen, die durch eine unzureichende Erschlaffung des Speiseröhrenschließmuskels hervorgerufen. Die Erkrankung, genannt Achalasie, sei schwer zu erkennen, für Betroffene aber umso qualvoller. Messmann sagt, er könne sich an einen jungen Mann, 30 Jahre alt, erinnern, der erst nach langem Leidensweg in Augsburg behandelt werden konnte. „Die Achalasie war viele Jahre nicht erkannt worden, und er war zwischendurch in psychiatrischer Behandlung. Erst durch einen Eingriff am Endoskopiezentrum am UKA konnte ihm geholfen werden.“

Top-Mediziner Helmut Messmann: "Je früher man einen Tumor behandelt, desto besser"

Als besonders tückisch stellt sich immer wieder Speiseröhrenkrebs heraus. Die Patientinnen und Patienten spüren ihn oft erst, wenn es schon zu spät ist. Messmann und sein Team greifen deshalb auf Künstliche Intelligenz (KI) zurück. Sie haben dafür Computer mit tausenden Bildern von Speiseröhren gefüttert. Die KI wertet die Bilder aus und erkennt Speiseröhrenkrebs, wenn er quasi noch „unsichtbar“ ist. „Je früher man einen Tumor der Speiseröhre behandelt, desto besser sind die Überlebenschancen“, betont Messmann. (kmax)