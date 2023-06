17-Jähriger soll anderen Jugendlichen attackiert haben

Die Polizei wird gerufen, weil ein 17-Jähriger im Univiertel in Augsburg mit einem Messer auf Kontrahenten losgegangen sein soll. Das bewahrheitet sich allerdings nicht.

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Dienstag im Universitätsviertel gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein 16-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei weiter berichtet, seien die Beamten gegen 13 Uhr in den Alten Postweg gerufen worden, da der 17-Jährige den 16-Jährigen laut Mitteilung mit einem Messer angegriffen habe. "Der 17-Jährige konnte wenig später im Nahbereich identifiziert und kontrolliert werden", teilt die Polizei mit. Ein Messer dabei hatte der Jugendliche allerdings nicht. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte er den 16-Jährigen aber offenbar mit der Faust geschlagen, so die Polizei, die nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes gegen den 17-Jährigen ermittelt. (jaka)