Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Polizei will ein Auto anhalten, das ohne Kennzeichen in Augsburg unterwegs ist. Eine Verfolgungsjagd endet mit einem Unfall. Doch die Täter sind weiter auf der Flucht.

Zu einer regelrechten Verfolgungsjagd durch Augsburg ist es am Freitagnachmittag gekommen. Dabei flüchtete ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem grauen Audi vor der Polizei. Nach Angaben der Ermittler sahen Beamten einer Streife gegen 15 Uhr im Gegenverkehr auf Höhe der Kreuzung Haunstetter Straße / Bürgermeister-Ulrich-Straße das Auto, das keine Kennzeichen hatte. "Das Fahrzeug sollte einer Kontrolle unterzogen werden, fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit davon", heißt es von der Polizei. Der Fahrer des grauen Audi bog mit dem Auto den Angaben zufolge in die Bürgermeister-Ulrich-Straße ein und fuhr dann weiter in falscher Richtung in den Kreisverkehr der Heini-Dittmar-Straße. Die Polizei nahm mit mehreren Autos die Verfolgung auf. "Im weiteren Verlauf touchierte der Audi bei seiner Flucht in der Professor-Messerschmitt-Straße zwei Radfahrerinnen, welche durch die Stürze leicht verletzt wurden", so die Polizei weiter. Im Laufe der Flucht stieß der Audi auch gegen mehrere geparkte Fahrzeuge.

Die Verfolgungsfahrt endete am Kreisverkehr der Professor-Messerschmitt-Straße auf Höhe Hausnummer 33 damit, dass der Audi von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum und einem Lichtmasten kollidierte. "Fahrer und Beifahrer flohen nach dem Aufprall zu Fuß in unterschiedliche Richtungen", berichtet die Polizei. Eine Fahndung der Polizei nach den beiden Männern blieb bislang ohne Erfolg.

Der verursachte Schachschaden liegt nach derzeitiger Einschätzung im oberen vierstelligen Eurobereich. Eine der Radfahrerinnen kam zur ärztlichen Versorgung ins Uniklinikum. Zur Personenbeschreibung ist derzeit bekannt, dass es sich um männliche Täter im geschätzten Alter von 20 Jahren gehandelt haben soll. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)