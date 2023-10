Augsburg-Univiertel

vor 16 Min.

Feuerwehr löscht Brand in der Universität Augsburg

An der Universität in Augsburg ist es zu einem Brand gekommen.

In der Uni Augsburg kommt es am Montagvormittag zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, verletzt wurde offenbar niemand.

In der Augsburger Universität ist es am Montagvormittag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, habe es in einem Raum ein Feuer gegeben, die Feuerwehr sei vor Ort und habe die Situation unter Kontrolle. Offenbar gab es Anfangs eine starke Rauchentwicklung, Personen wurden aber den ersten Angaben zufolge nicht verletzt. Dem Vernehmen nach ereignete sich der Brand in den Räumen des Institutes für Physik; es heißt, er sei nicht auf weitere Gebäudeteile oder Räume übergegriffen. Details zur Ursache waren zunächst nicht bekannt. (jaka) Weitere Informationen folgen.

