Hoher Sachschaden: Polizei in Augsburg ermittelt nach zwei Fällen von Unfallflucht

Zu einem Unfall in der Bleriotstraße ist es am Dienstag gekommen. Nach Auskunft der Polizei war ein zunächst unbekannter 64-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr aus einer Ausfahrt auf die Straße gefahren. „Beim Abbiegen übersah er offenbar ein Auto, das am Straßenrand geparkt war“, heißt es von der Polizei weiter. Es kam zum Zusammenstoß. „Der 64-Jährige begutachtete den Schaden, fuhr jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern“, so die Polizei. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Beamten, die den 64-Jährigen als Verursacher identifizierten. „Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.“ An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 64-jährigen Mann. Zu einem vergleichbaren Fall kam es am Montag im Gundelfinger Weg in Kriegshaber. Zwischen 0 und 21.30 Uhr „beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sicherungskasten auf Höhe der Hausnummer 10a“, so die Polizei. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Sicherungskasten entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Auch in dem Fall ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

