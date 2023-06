Jugendliche lösen mit Softairwaffen Polizeieinsatz aus

Eine Anwohnerin im Univiertel hörte erst einen lauten Knall, dann sah sie Jugendliche mit vermeintlichen Waffen. Sie rief die Polizei.

Mit mehreren Streifenfahrzeugen ist die Polizei am Freitagabend gegen 21. 30 Uhr in die Hugo-Eckener-Straße ins Augsburger Univiertel ausgerückt. Zuvor hatte eine Anwohnerin die Polizei gerufen. Die Frau hatte einen lauten Knall gehört und dann Jugendliche mit waffenähnlichen Gegenständen beobachtet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fünf junge Personen fest. Bei einem 17-Jährigen fanden die Beamten eine Softairpistole sowie ein Softairgewehr. Bei einem weiteren 17-Jährigen und einem 19-Jährigen entdeckten die Polizisten durch Zufall jeweils eine geringe Menge an Marihuana, heißt es im Polizeibericht. Gegen die beiden jungen Männer wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Polizisten rechnen mit einer scharfen Schusswaffe

Laut Polizei waren nach bisherigem Stand keine waffenrechtlichen Erlaubnisse für das Mitführen der Softairwaffen notwendig. Dennoch zeige der Vorfall, so betont die Polizei, dass waffenähnliche Gegenstände zu Verunsicherung in der Bevölkerung führen. Auch für Polizeibeamte nehme die Gefährlichkeit derartiger Einsätze zu. "Grundsätzlich muss mit einer scharfen Waffe gerechnet werden", so ein Polizeisprecher. Da für alle direkt oder indirekt Beteiligten solche Situationen gefahrenträchtig seien oder zumindest scheinen, appelliert die Polizei, mit derartigen Gegenständen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren. (ina)