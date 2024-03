Männer wollen junge Frau ausrauben - Seniorin kommt zur Hilfe

Offenbar wollten drei junge Männer eine Frau im Univiertel von Augsburg ausrauben. Nun sucht die Polizei eine Zeugin, die ihr half.

Drei bislang unbekannte Täter haben am Montag versucht, eine 20-Jährige vor einer Tankstelle in der Haunstetter Straße auszurauben. Nach Angaben der Polizei hatte die junge Frau die Tankstelle gegen 19.45 Uhr verlassen. "Hierbei sprachen sie offenbar drei bislang unbekannte Täter an und forderten die Herausgabe von Bargeld", so die Mitteilung der Polizei. Als die 20-Jährige den Forderungen nicht nachkam, gingen die unbekannten Täter sie den Angaben zufolge körperlich an. "Offenbar wurde eine ältere Dame auf die Auseinandersetzung aufmerksam und half der 20-Jährigen zur Flucht", heißt es weiter. Die 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet unter der 0821/323-3821 um Zeugenhinweise, "dabei wird insbesondere die ältere Dame gesucht", so die Ermittler. (jaka)