Mann nach Diebstahl bei Messe in Untersuchungshaft

Eine Polizeikontrolle am Dienstag ist für einen 43 Jahre alten Mann in der Untersuchungshaft geendet. Eine Polizeistreife hatte gegen 21.45 Uhr den Autofahrer in der Elinor-Ostrom-Straße im Univiertel angehalten und überprüft. Dabei ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige das Auto samt Anhänger und die auf dem Anhänger transportierte Estrichpumpe gestohlen haben könnte.

Die Estrichpumpe war kurze Zeit vorher auf dem Parkplatz Messe entwendet worden. Die Beamten nahmen den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 43-Jährige einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls der Estrichpumpe und setzte diesen in Vollzug.

Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls gegen ihn. (ina)