Mann schlägt auf Kontrahenten ein

Die Polizei wird zu einer Schlägerei ins Univiertel in Augsburg gerufen. Als die Beamten vor Ort erscheinen, sehen sie, wie ein Mann auf einen anderen einschlägt.

Ein 54 Jahre alter Mann ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch mit zwei 64- und 60-jährigen Männern in der Salomon-Idler-Straße aneinandergeraten. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei der Beteiligten leicht verletzt. Der Polizei zufolge war Folgendes passiert: Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamten über den Vorfall informiert. "Bei Eintreffen der Streife lag der 60-Jährige bereits verletzt am Boden, während der 54-Jährige noch weiter auf den 64-Jährigen auf einer Bank einschlug", so die Polizei.

Die Beamten der Streife trennten die Beteiligten, die beiden 60- und 64-jährigen Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. "Da sich der 54-Jährige nicht beruhigen ließ und sich weiter äußerst aggressiv zeigte, nahmen ihn die Beamten in Sicherheitsgewahrsam", heißt es weiter von der Polizei, die nun wegen Körperverletzung gegen den 54-Jährigen ermittelt (jaka)