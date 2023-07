Missbrauch von Notrufen: Unbekannter löst Brandmeldeanlage aus

Die Polizei in Augsburg ermittelt, weil jemand offenbar bewusst einen Notruf herbeiführte, obwohl kein Brand vorlag. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 10 Uhr eine Brandmeldeanlage in einem Gebäude in der Straße Am Technologiezentrum ausgelöst. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter dazu die Scheibe eines Brandmelders ein und betätigte daraufhin den Druckknopfmelder. "Die Feuerwehr stellte fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte", heißt es von der Polizei, die nun wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt und Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)