Motorradfahrer flieht vor der Polizei und touchiert Radfahrer

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben sich in den vergangenen Tagen in Augsburg Polizeikontrollen entzogen. In einem Fall suchten die Ermittler mit einer Drohne nach dem Verdächtigen.

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat sich am Sonntag einer Polizeikontrolle in der Salomon-Idler-Straße entzogen. Den Angaben der Beamten zufolge wollten ihn Polizisten gegen 6.30 Uhr kontrollieren, da er ohne Helm und Licht unterwegs war. "Als der bislang Unbekannte die Streife bemerkte, entfernte er sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet", heißt es weiter. Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer habe der Motorradfahrer nicht genommen. Der unbekannte Mann floh, beschrieben wird er wie folgt: Er soll dunkle mittellange Haare haben und trug an dem Tag eine schwarze Lederjacke. Unterwegs war er auf einem schwarzen Motorrad.

Bereits am Samstag waren zwei Motorradfahrer bei einer geplanten Polizeikontrolle in der Inverness-Allee geflohen. Laut Polizei fuhren die beiden gegen 18.30 Uhr in Richtung Argonstraße und weiter Richtung Frischstraße, dabei touchierte einer der bislang unbekannten Fahrer einen Radfahrer. "Dieser wurde dabei leicht verletzt", so die Polizei. "Trotz umfangreicher Fahndung auch mit dem Einsatz der Drohne konnten die beiden bislang unbekannten Fahrer nicht mehr festgestellt werden." Die beiden Unbekannten waren jeweils mit einem roten und einem schwarzen Motorrad unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sie bittet Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)