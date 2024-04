Rollerfahrer beleidigt Frau und fährt auf sie zu

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Rollerfahrer. Er soll im Augsburger Univiertel eine Fußgängerin gefährdet haben.

Nach einem Zwischenfall im Universitätsviertel sucht die Polizei nach einem Rollerfahrer. Wie sie berichtet, war es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Lilienthalstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und einer 35-jährigen Fußgängerin gekommen.

Die Frau war an dem Rollerfahrer und seiner weiblichen Begleitung vorbeigegangen, die zu dem Zeitpunkt am Straßenrand standen. Dabei beleidigte der Rollerfahrer laut Polizei die 35-Jährige, stieg mit seiner Begleitung auf den Roller und fuhr auf die Fußgängerin zu. Diese sprang zur Seite und verhinderte so einen Zusammenstoß. Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend in Richtung der Zeppelinstraße.

Der Rollerfahrer und seine Begleitung werden wie folgt beschrieben: Er ist circa 17 bis 20 Jahre alt, schlank, hat lockige, kurze, braune Haare, war schwarz gekleidet und sprach Deutsch. Seine Mitfahrerin: Etwa 15 bis 18 Jahre, schlank, lange dunkelblonde Haare, stark geschminkt, schwarze Jacke, schwarzer Helm, sprach Deutsch. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung gegen den unbekannten Rollerfahrer und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)