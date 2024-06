Unbekannte beschmieren Wohnmobil

Ein Fall von Sachbeschädigung im Univiertel beschäftigt die Polizei in Augsburg. Ein geparktes Wohnmobil wurde beschädigt, die Ermittler suchen nach dem Verursacher.

Ein geparktes Wohnmobil ist im Zeitraum von Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, bis Freitag, 7.45 Uhr, im Univiertel beschädigt worden. Nach Auskunft der Polizei befand sich das Wohnmobil in der Zeit an einer Parkbucht in der Hugo-Junkers-Straße. Der Besitzer des Wohnmobils habe festgestellt, dass ein bislang Unbekannter das Wohnmobil mit roter Farbe beschmiert hatte, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)