Unbekannte Vandalen beschmieren Wohnmobil im Augsburger Univiertel

Ein Fall von Sachbeschädigung im Universitätsviertel von Augsburg beschäftigt die Polizei. Der Sachschaden ist hoch.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 9.15 Uhr ein Wohnmobil in der Professor-Messerschmitt-Straße beschädigt. Am Samstagabend hatte dort ein 61-Jähriger sein Wohnmobil am Fahrbahnrand abgestellt. "Als er am Sonntagmorgen zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)