Unbekannter Mann demoliert Auto

Ein Mann parkt sein Auto im Univiertel von Augsburg und gerät mit einem weiteren Mann in einen Wortwechsel. Dabei bleibt es nicht.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag ein Auto in der Zeppelinstraße beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 41-Jähriger sein Auto gegen 22.45 Uhr im Bereich der Straße abgestellt. "Nach einem kurzen Wortwechsel versuchte ein unbekannter Mann, den Außenspiegel des Pkw abzureißen", heißt es von den Beamten. Der 41-Jährige habe währenddessen noch in seinem Auto gesessen. An dem Spiegel entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821-323-2710 zu melden. (jaka)