Unbekannter Täter bricht Baucontainer auf und stiehlt teure Werkzeuge

An einer Baustelle in Augsburg sind drei Baucontainer aufgebrochen worden. Der oder die Täter stehlen teures Material. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 14. Januar, bis Montag, 17. Januar, sind an einer Baustelle in der Fritz-Wendel-Straße auf Höhe der Hausnummer 2 insgesamt drei Baucontainer aufgebrochen worden. "Außerdem hebelten der oder die Täter mehrere Bautüren in den dortigen Rohbauten auf", berichtet die Polizei.

Gestohlen wurden diverse Werkzeuge und Maschinen sowie Baumaterial der verschiedenen dort tätigen Baufirmen im bislang bekannten Wert von etwa 17.000 Euro, wobei der Diebstahlschaden der Polizei zufolge auch noch höher ausfallen könnte. "Auch der dabei hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen", heißt es von der Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise bittet. (jaka)