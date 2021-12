Unmut über Test-Situation: Welche Besucherregeln am Uniklinikum gelten

Plus Die Augsburger Uniklinik ist nach wie vor für Besucherverkehr offen, wegen der Corona-Lage allerdings unter Bedingungen. Das Vorgehen stößt nicht überall auf Verständnis.

Über 1700 Betten hat das Augsburger Uniklinikum, das Krankenhaus ist als Maximalversorger das mit Abstand größte in der Region - und damit gerade unter den aktuellen Umständen ein hochsensibler Anziehungspunkt. Rund 350 Besucherinnen und Besucher gehen täglich ein und aus, und mit ihnen immer auch die Sorge vor dem Virus. Das Uniklinikum hat deshalb klare Bedingungen festgelegt, unter denen der Besucherverkehr möglich ist. Die Umstände sorgen vereinzelt für Unmut.