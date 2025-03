Unrat gerät in Brand: Feuerwehr löscht Flammen in alter Gärtnerei

Die Feuerwehr in Augsburg hat am Montagnachmittag einen Brand in der Stätzlinger Straße in Lechhausen gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, sei dort gegen kurz nach 16 Uhr ein Feuer auf dem Areal einer früheren Gärtnerei ausgebrochen. Offenbar ist Unrat auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern in einer alten Lagerhalle in Brand geraten. Zur Ursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Nachdem das getan worden war, kontrollierten die Einsatzkräfte noch das Dach. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. (jaka)

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gärtnerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unrat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis