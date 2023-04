Unter Drogen: 16-Jähriger verunglückt mit dem Auto seiner Mutter auf der B17

Die B17 muss in der Nacht auf Sonntag gesperrt werden, weil ein junger Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Zwei Beifahrer flüchten.

Da sind einige Dinge auf einmal schiefgelaufen: Ein 16-Jähriger hatte sich in der Nacht auf Sonntag offenbar den Wagen seiner Mutter "geborgt" und sich gemeinsam mit zwei Beifahrern auf Tour begeben. Gegen 22.15 Uhr fuhr er mit dem Auto auf Höhe der Bürgermeister-Ulrich-Straße in Richtung Süden auf die B17. Dabei war er offenbar zu schnell unterwegs und verlor laut Polizei so die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn nach rechts. Der Pkw erfasste den Zaun des dortigen Fußballstadions und kam schließlich zum Stehen.

Laut Polizei befanden sich drei Personen im Fahrzeug, von denen zwei gleich nach dem Unfall zu Fuß flüchteten. Auch der 16-jährige Fahrer wollte flüchten, konnte jedoch durch einen Zeugen festgehalten werden. Als die Polizei eintraf, wurde der 16-Jährige gerade im Krankenwagen untersucht. Er bestritt zunächst, den Pkw gefahren zu haben und gab an, lediglich Beifahrer gewesen zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Außerdem räumte der 16-Jährige ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Schließlich gab der Jugendliche auch zu, gefahren zu sein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in der Universitätsklinik Augsburg durchgeführt.

Unfall auf der B17: Der BMW wurde sichergestellt

Die Polizei informierte schließlich die Mutter des 16-Jährigen, die auch Halterin des Fahrzeugs ist. Die Frau konnte ihren Sohn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mit nach Hause nehmen. Das Auto wurde dagegen abgeschleppt und sichergestellt. Die B17 war nach dem Unfall kurzzeitig komplett gesperrt und im Anschluss circa eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kraftwagens. (nip)