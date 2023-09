Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle verlief ein Drogentest bei einem 23-Jährigen positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, in der Donauwörther Straße in Oberhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei dem Mann laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief anschließend positiv. Zusätzlich konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ziss)