Unter Drogeneinfluss mit Rad und E-Scooter unterwegs

Zweimal stoppte am Wochenende die Polizei Verkehrsteilnehmer, die unter Drogeneinfluss standen. Am Sonntag war ein 39-jähriger Radfahrer in der Badstraße unterwegs. Gegen 13.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 39-Jährigen auf seinem Fahrrad auf, da er in Schlangenlinien unterwegs war und beinahe einschlief, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten kontrollierten den Radfahrer daraufhin: Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Zusätzlich war der Radfahrer alkoholisiert. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Radfahrers und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen 22 Uhr wurde am Sonntag ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer im Kobelweg kontrolliert, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Da der Mann offenbar Cannabis konsumiert hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden ebenfalls die Weiterfahrt des Mannes. (ziss)